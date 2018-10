Sul treno dell'accessibilità si sale solo unendo le forze

Più di 10 anni fa ho lavorato in una scuola superiore proprio in quel Comune. Ho potuto accettare l'impiego perché allora la stazione era ritenuta sufficientemente accessibile per permettere di viaggiare autonomamente a chi si muove in sedia a rotelle. Ora non riuscirei più a raggiungere da sola questa ridente località della provincia patavina perché per ragioni di sicurezza, così mi hanno risposto dalla Sala Blu (il luogo deputato alla ricezione delle richieste di assistenza), sono stati eliminati tutti gli attraversamenti a raso. Da una parte, quindi, finalmente si incomincia a parlare di ammodernamento delle infrastrutture mentre dall'altra si eliminano anche quei piccoli escamotage che, pur non essendo proprio a norma di legge, rendevano un po' più facile ai passeggeri disabili esercitare il loro diritto alla mobilità. Un passo avanti e due indietro? A voi l'ardua sentenza.

L'ESEMPIO CONCRETO DEI BUS NAVETTA

I lavori a Montegrotto non inizieranno prima di un paio d'anni, ma la direzione di Rfi ha reso noto di stare valutando la fattibilità di trasportare le persone con disabilità che ne avessero bisogno in un bus navetta con partenza dalla stazione di Padova, i cui costi sarebbero a carico dell'Associazione albergatori di Montegrotto. Un bell'esempio di impegno per trovare risposte concrete e fattibili a un problema reale, se così fosse. Disabili in partenza o arrivo dalla stazione di questa importante località termale, fateci sapere.

BISOGNA ASPETTARE ALMENO 13 ANNI PER I BENEFICI

Molto apprezzabile anche il progetto che le Ferrovie dichiarano di avere già avviato e che prevede la ristrutturazione di 650 stazioni, in tranche di 50 ogni anno. Ciò significa aspettare come minimo 13 anni per usufruire di una rete ferroviaria accessibile a tutti. Meglio tardi che mai, ma avrebbero anche potuto pensarci prima. Chissà se in quel numero rientrano anche le fermate dei piccoli paesi di provincia. Spero di sì perché spesso si tratta di luoghi già scarsi di risorse e possibilità adeguate per l'inclusione di persone con disabilità, per cui sarebbe importante render loro disponibili almeno i mezzi per spostarsi in centri urbani più ricchi di occasioni e proposte.

LANCIATA UNA CAMPAGNA PER L'ACCESSIBILITÀ

Comunque anche noi da oggi possiamo offrire il nostro contributo per migliorare il servizio che Fs offre ai passeggeri disabili: Fish Veneto ha lanciato campagna per l'accessibilità alle stazioni e ai treni all'interno della Provincia di Padova e non solo. Chiunque ora può offrire il proprio contributo inviando una manifestazione di interesse per questa battaglia all'indirizzo fishveneto@libero.it. Sarebbe bello che l'iniziativa valicasse i confini regionali e venisse promossa capillarmente in tutto il territorio nazionale. Le sedi Fish, diffuse in tutta Italia, saranno in grado di unire le loro forze per migliorare l'accessibilità delle infrastrutture e dei servizi ferroviari nell'intero Paese?