Le reazioni della politica italiana dopo il voto in Alto Adige

Le elezioni in Alto Adige hanno confermato il trend politico che attualmente vige in Italia. La Lega di Matteo Salvini si è infatti confermato in crescita anche in un territorio dove i partiti 'tradizionali' non hanno mai avuto vita facile. Il Carroccio ha infatti attuato una scalata impressionante se si pensa al 2,5% preso nel 2013 quando correva insieme a Forza Italia. E se la Svp si è confermata ancora una volta il primo partito altoatesino, la vera rivelazione è la Liste Köllensperger capace di aggiudicarsi molte preferenze. In netto calo rispetto alle passate elezioni il Pd, il M5s e sorprendentemente il partito autonomista Die Freiheitlichen.

LA SVP È ANCORA IL PRIMO PARTITO DELL'ALTO ADIGE

Soddisfazione a metà quindi per la Svp che si conferma il primo partito dell'Alto Adige seppur leggermente ridimensionato di diversi voti rispetto alle elezioni del 2013. «Che la Lega abbia guadagnato molti consensi è un dato di fatto. Non sarebbe comunque serio parlare ora di alleanze e maggioranze», ha precisato Thomas Widmann, responsabile della campagna elettorale della Svp. Per lunedì 22 ottobre, intorno alle 6 del mattino, è stata convocata la Parteileitung, il parlamentino del partito di raccolta dei sudtirolesi, per una prima analisi del voto.

MATTEO SALVINI ESULTA PER I RISULTATI IN ALTO ADIGE

È invece un Metteo Salvini rimasto letteralmente (come si vede nella foto postata sul suo profilo Facebook) a bocca aperta quello che ha commentato i risultati parziali in Alto Adige davvero incoraggianti per la sua Lega: «Dati incredibili dalla Provincia autonoma di Bolzano! Nel 2013 la Lega, insieme a Forza Italia, prendeva il 2,5%. Oggi a un terzo dello spoglio siamo (da soli!) sopra il 17% (alla fine dei conteggi delle schede la crescita si è fermata sotto al 14%, ndr) ». Poi uno sguardo rivolto ai papabili elettori futuri: «I voti veri, i cittadini veri, gli Italiani, non ascoltano professoroni, giornaloni, criticoni e burocrati europei, ma chiedono alla Lega di andare avanti con ancora più forza. Per me sarà un onore proseguire, con coraggio e determinazione, sulla strada del cambiamento».