Cappato si appella a Fico sulla legge per l'eutanasia

Lei sa che il Movimento Cinque Stelle è legato a un patto di governo con un partito, la Lega, molto lontano dalle vostre posizioni.

Nessuno chiede al governo di prendere una posizione sull'eutanasia, la maggioranza vogliamo trovarla in parlamento in maniera trasversale, come è successo per la legge sul testamento biologico. E poi mi scusi, tutto ciò che non è nel contratto non si può fare? Evidententemente no, altrimenti chiudiamo il parlamento. Voglio poi ricordare che nel contratto di governo sta scritto che è “necessario rendere obbligatoria la pronuncia del Parlamento sui disegni di legge di iniziativa popolare, con puntuale calendarizzazione”.

Il governo Conte intanto ha presentato delle memoria alla Consulta contro la presunta incostituzionalità del reato di aiuto al suicidio. La cosa l'ha stupita?

No, non mi ha stupito ma l'ho trovata una cosa negativa. Se questi temi non sono nel contratto, non vedo allora perché il governo dovrebbe prendere posizione, sarebbe stato più coerente astenersi. Soprattutto sarebbe grave se la maggioranza impedisse di affrontare questi temi che riguardano la conscienza degli individui per tutelare il governo.