Le elezioni della Figc e le prospettive di nuovi equilibri politici

E INTANTO LE GRANDI (NON) STANNO A GUARDARE

Si diceva della Lega di Serie A e dello smacco subìto nella partita che ha portato all'espressione di un candidato unico alla presidenza Figc. Quale conseguenza avrà questo rovescio? E soprattutto, come reagiranno i club del livello più alto, quelli che guardano sempre più ingolositi alla prospettiva della Super lega? Sembrerà un paradosso, ma per questi ultimi il passaggio elettorale non cambierà più di tanto le prospettive. Essi agiscono ormai come delle creature anfibie, predisposte ad adattarsi sia entro la prospettiva nazionale sia entro quella sovranazionale. Continuano a rimanere in questa struttura istituzionale del calcio perché al momento l'alternativa non è pronta, e perché essi stessi ritengono non maturi i tempi.

RIPARTIRE GUARDANDO ALL'ASSOCIAZIONISMO DIFFUSO

Ma tale estraneità al gioco che porterà Gravina ai vertici del calcio italiano è anche un segno di distinzione. La manifestazione di un atteggiamento di moderata indifferenza verso una partita da considerarsi tattica e non strategica. E dunque, essere in disparte è per questi soggetti un ulteriore messaggio rispetto ai piani di medio termine: si sta ancora tutti insieme, ma il futuro è uno scenario pieno di possibilità. Secessione compresa. Chi si appresta a governare la Federcalcio è consapevole di ciò, anche se mai lo ammetterà pubblicamente. E sa anche che dovrà reimpostare il governo del movimento guardando soprattutto alla base e alla sua dimensione di associazionismo diffuso. Cioè a realtà che coi club della futura Super lega sono già in posizione di reciproca alienità. Il giorno in cui il divorzio avverrà, sarà indolore. E forse a quel punto sarà anche la sola cosa logica da fare.