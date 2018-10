Com'è andata Italia a 5 Stelle, la kermesse politica del Movimento

È entrata nel vivo tra tavoli di lavoro, confronti e discussioni tra militanti, la seconda e ultima giornata di Italia a 5 Stelle, la kermesse politica del Movimento in corso dal 20 ottobre al Circo Massimo di Roma. «Referendum acqua 2011 il mio voto va rispettato. Campagna di obbedienza civile», era scritto su una bandiera di una coppia di Arezzo venuta a Roma per l'occasione. «Siamo elettori del M5S e vogliamo si mantenga la barra dritta sull'acqua», hanno raccontato. Un panel di lavoro è dedicato interamente a Rousseau e alla «democrazia diretta». Presenti al Circo Massimo consiglieri comunali, regionali e parlamentari pentastellati. «Aspettiamo soprattutto Beppe Grillo perché è stato il fondatore del M5S. Ma anche Conte e Di Maio», hano detto Anna e Pasquale arrivati da San Giorgio Acremano in provincia di Napoli. In tanti, giovani e meno giovani, aspettano il clou della giornata (con gli interventi dei big) seduti al sole sul prato del Circo Massimo. Altri si intrattengono, tra chiacchiere e selfie, con i portavoce in Parlamento.

L'ARRIVO DI DI MAIO TRA RESSA E CORI

«Grande ministro non mollare mai» e cori «Luigi Luigi». Così il popolo di Italia a 5 Stelle ha accolto Luigi Di Maio durante il giro al Circo Massimo assediato dalle telecamere ma anche dagli attivisti che gli chiedono selfie e autografi. Ressa al passaggio del leader a 5 Stelle tra attivisti pentastellati che chiedono ai giornalisti di allontanarsi per «lasciarlo libero». «Andate via», hanno urlato alcuni militanti ai cronisti e cameraman presenti che seguivano Di Maio, all'indirizzo dei quali è volato anche qualche insulto. Diversi i tentativi, non andati in porto, da parte dei reporter presenti di rivolgere domande politiche al leader del M5S. Durante la passeggiata scherzando un militante si è rivolto al ministro a 5 Stelle dicendo: «Dammi la manina». Mentre altri hanno intonato il coro delle origini: «onestà». Nel frattempo anche Beppe Grillo è arrivato a Roma. Il leader del Movimento é arrivato all'hotel Forum dove ci sono anche i ministri Bonafede e Bonisoli. All'arrivo Grillo ha evitato di rispondere alle domande dei giornalisti con il consueto espediente del "tariffario per le interviste".

I NO TAP AL CIRCO MASSIMO

«Melendugno c'è. No Tap. Tap = come tradire Grillo e il Salento». È il cartello con sotto attaccata la bandiera del Movimento portato al Circo Massimo da alcuni attivisti M5S e 'no Tap'. «Il Movimento aveva detto che avrebbe chiuso la questione Tap in 15 giorni una volta al governo. Ora stanno valutando vari aspetti della questione e siamo fiduciosi che alla fine la bloccheranno. Noi non siamo qui per protestare ma per un promemoria», ha detto Vincenzo attivista M5S e del comitato no Tap. Che ha aggiunto: «Da Lecce è venuto un intero pullman, una quindicina sono del comitato no tap». Accanto a lui a reggere lo stesso cartello giallo una signora più anziana: «Io mi auguro con tutto il cuore che riescano a stoppare questa cosa e sono una 5 Stelle doc. Capisco però le difficoltà dei portavoce».