Cosa ha detto Renzi durante durante la chiusura della Leopolda

«CON LEADERSHIP PERSONALE PRESO IL 40% DEI VOTI»

Nel corso del suo intervento Renzi ha lanciato anche qualche bordata contro il suo partito: «Con la personalizzazione della leadership abbiamo vinto e perso, ma abbiamo sempre preso il 40% (alle Europee del 2014 e al referendum costituzionale del 2016, ndr), con la spersonalizzazione il 18%», ha attaccato. «La creazione dei comitati civici non é la creazione di una corrente del Pd, ce ne sono fin troppe», ha poi affermato. Poi il punto sul congresso dem che si terrà all'inizio dell'anno: «Noi daremo a chi vincerà il congresso del Pd il rispetto che non abbiamo avuto quando abbiamo vinto noi, daremo a chi vincerà il congresso del Pd la collaborazione che non abbiamo ricevuto», ha detto polemicamente. «Non abbiamo parlato di congresso del Pd in questo nostro appuntamento perché noi abbiamo partecipato due volte, e due volte abbiamo vinto col 70%, e due volte ci hanno fatto la guerra i nostri amici all'interno col fuoco amico. Riprovarci per rivincere sarebbe comunque un atto probabilmente non utile a noi e al Pd».

DALLA POSSIBILE ALLEANZA COL M5S ALLE ACCUSE ALL'ESTABLISHMENT

«Noi abbiamo detto di no» al governo Pd-M5s «non per i popcorn, ma perché pensiamo che la politica sia passione, idealità, valori, non poltrone», ha proseguito l'ex sindaco di Firenze. «C'era un disegno», ha spiegato, «sostenuto da personaggi di grande rilevanza, trasformarci in una sorta di piccoli alleati saggi del M5s e pensare che l'ala più razionale della destra dovesse fare altrettanto con Salvini, per arrivare a un bipolarismo populista». «I barbari li avevano già romanizzati, pezzi importanti dell'establishment avevano già detto no al referendum, come pezzi del sistema economico e finanziario e l'Economist». «Il guru di Di Maio», ha spiegato ancora Renzi, «si chiama Enzo Scotti, un ex ministro democristiano, lo chiamavano Tarzan per la facilità con cui passava da una corrente all'altra, ha fondato la Link University, é il punto di riferimento di un pezzo della classe dirigente».