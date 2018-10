Il referendum nel Vco non ha raggiunto il quorum

Nulla da fare, il Verbano-Cusio-Ossola rimane in Piemonte. Il referendum per il passaggio della provincia alla regione Lombardia non ha infatti raggiunto il quorum. Alla chiusura delle urne, alle ore 23, sono stati il 33,2% degli aventi diritto i votanti che si sono presentati nei 225 seggi allestiti nei 76 comuni della provincia chiamata a votare per la prima volta in Italia un cambio di regione. Il dato è stato fornito dalla prefettura di Verbania intorno alle 23.45 di domenica 21 ottobre.

CHIAMPARINO COMMENTA I RISULTATI DEL REFERENDUM

«La comunità del Vco ha dimostrato saggezza e responsabilità, respingendo una proposta illusoria che avrebbe messo seriamente a rischio le certezze e quindi le prospettive di quella provincia, nonostante qualche intervento un po' scomposto del mio collega ed amico Fontana», ha spiegato il presidente della Regione Piemonte Sergio Chiamparino, intervenendo sul referendum per il distacco del Verbano-Cusio-Ossola dal Piemonte.

IL COMITATO PRO LOMBARDIA AMMETTE LA SCONFITTA

Dopo i risultati sull'affluenza il comitato Pro Lombardia ha alzato bandiera bianca: «L'astensionismo, purtroppo c'è stato, ma eravamo Davide contro Golia, avevamo contro la Regione. Il referendum è arrivato presto e il tempo per prepararci è stato poco. Comunque, quando il popolo decide ne prendiamo atto». Restano comunque valide le ragioni che hanno spinto il comitato a ottenere il referendum. «È stata una fase in cui si è discusso di più del rapporto fra aree metropolitane e aree decentrate e questo è stato comunque utile», ha ammesso lo stesso Chiamparino che dal canto suo ha promesso anche più attenzione per la provincia più a nord del Piemonte.