I risultati delle elezioni provinciali in Alto Adige

Il Team Koellensperger è stato la grande sorpresa delle elezioni provinciali dell'Alto Adige. Anche più della Lega che, nonostante la netta crescita rispetto al 2,5% del 2013 dove correva con Forza Italia, si è dovuta accontentare di essere la terza forza politica della Provincia autonoma di Bolzano. A farla ancora da padrona è stata la Svp con oltre 40 punti percentuali ma in calo se il risultato viene paragonato alle passate elezioni. Decisamente male invece il Partito Democratico, caduto sotto al 4% (nel 2013 era al 6,7%), il Movimento 5 stelle, che non è riuscito a superare il 2%, e Forza Italia in caduta libera. Tra le liste che hanno perso consensi anche i Verdi incapaci di confermare l'8,8% del passato quinquennio. (leggi anche: I risultati delle elezioni provinciali in Trentino-Alto Adige)

CONFERME E SORPRESE DEL VOTO IN ALTO ADIGE

Alla vigilia delle elezioni la Svp aveva pronosticato di raggiungere il 40%, cosa avvenuta ampiamente. Ma a stupire è stato l'outsider Koellensperger che, dopo essere stato epurato dal M5s, si è presentato da solo ottenendo un riscontro insperato. Tanto che Pd e Verdi, usciti malconci dalle elezioni, hanno chiesto di avviare un tavolo rotondo proprio con la seconda forza politica altoatesina per presentare una proposta concreta alla Svp. Dal canto suo il Carroccio può dirsi soddisfatto del risultato, anche se accanto a sé trova pochi alleati considerando la disfatta di Forza Italia e soprattutto il Die Freiheitlichen, partito autonomista da cui la Lega ha con ogni probabilità attinto il suo cospicuo elettorato.