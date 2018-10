I manifesti contro le famiglie gay vanno rimossi

Così come li hanno attaccati, dovranno rimuoverli: l'organo di autodisciplina pubblicitaria ha emesso una "ingiunzione di desistenza" nei confronti di ProVita e Generazione Famiglia per i manifesti contro le famiglie omogenitoriali, in cui compaiono due uomini (e poi in seguito due donne) accanto a un bambino che piange, con un codice a barre tatuato sulla pelle come fosse una merce e la scritta "Due uomini non fanno una madre" (oppure "due donne non fanno un padre"). Nel caso del primo manifesto compariva anche l'hashtag #stoputeroinaffitto, il termine con cui viene chiamata in maniera spregiativa la gestazione per altri.