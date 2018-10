Cosa c'è dietro l'attacco di Grillo a Mattarella

Il M5s ha preso le distanze dal suo garante politico. Ma Di Maio voleva chiedere l’impeachment per Mattarella durante le consultazioni di maggio.

Una stupidaggine costituzionale assoluta. Di Maio ne sa ancora meno di Grillo, ma non è preoccupante perché poi c’è un parlamento che deve decidere. Era solo un urlo fuoriluogo.

Mattarella e Napolitano hanno mai commesso errori o travalicato i propri limiti?

Un conto è sbagliare, un conto è travalicare. Qualcuno può dire che c’erano altre scelte possibili, ma non necessariamente hanno commesso errori.

Per esempio?

Si potrebbe sostenere che Napolitano avrebbe dovuto consentire a Pier Luigi Bersani di andarsi a cercare una maggioranza in Senato nel 2013. Ma questa è una scelta politica e non una scelta costituzionale. Napolitano pensava che fosse meglio non creare un precedente nella formazione di una maggioranza in parlamento laddove non era emersa dalle urne.

Abbiamo un problema di declino democratico?

Da un lato certamente ci sono difficoltà nel funzionamento delle democrazie contemporanee, quindi non della democrazia come concetto in sé. Dall’altro però sarebbe sbagliato incolpare di tutto questo le istituzioni, è colpa semmai delle persone.

Di chi in particolare?

Nel nostro caso dell’incapacità evidente di Di Maio di svolgere il ruolo di ministro. E dell’incapacità evidente, che dovrebbe essere dichiarata in maniera molto plateale, del presidente del Consiglio Giuseppe Conte che non sa nulla di politica. Tutto sommato è colpa anche della prepotenza di Matteo Salvini, il quale però ne sa un po’ di più. Però se c’è declino non va dimenticato che dipende anche degli elettori.

Quando hanno commesso errori?

Quelli della Brexit hanno sbagliato a votare perché non sapevano di cosa parlavano. I bianchi del Michigan, della Pennsylvania e del Wisconsin hanno eletto Donald Trump solo per andare contro Hillary Clinton e non necessariamenre per avere il tipo di presidente che si trovano adesso.

E gli italiani?

Hanno scarso interesse per la politica, scarsa informazione, spesso partecipano giusto col loro voto, e alla fine si ritrovano questo esito. Il declino democratico è quindi responsabiità anche degli elettori democratici. O meglio degli elettori nelle democrazie.