Cosa c'è nella risposta dell'Italia all'Ue sulla manovra

Incontrando la stamo estera Giuseppe Conte ha commentato esordito: «Abbiamo ribadito nella lettera che è stata spedita poco fa che noi siamo assolutamente in Europa, vogliamo dialogare con le istituzioni Ue, vogliamo che quest'interlocuzione si svolga nello spirito di un dialogo costruttivo, non mettiamo in discussione i ruolo della commissione Ue». Quanto alla risposta ufficiale a Bruxelles il premier ha rimarcato: «Già in questa lettera abbiamo spiegato perché l'abbiamo impostata in questi termini, abbiamo spiegato la direzione della nostra politica economica, gli obiettivi che intendiamo raggiungere. Ma siamo disponibili a metterci a un tavolo per proseguire una interlocuzione con la Commissione europea». «Stiamo rispondendo alla commissione Ue e in termini garbati, dialoganti e costruttivi», ha aggiunto il vicepremier Matteo Salvini. «Se ci sono proposte sono le benvenute ma è chiaro che la manovra la fa il governo e i capisaldi non si toccano. Non recediamo di un millimetro».

L'ESAME DEL COLLEGIO DEI COMMISSARI PREVISTO PER IL 23 OTTOBRE

Se da parte sua la Commissione Ue ha ufficialmente spiegato che tocca ora al collegio dei commissari - la cui riunione è prevista per il 23 ottobre - discutere la risposta italiana e stabilire come procedere all'interno delle regole del Semestre europeo - fonti dell'Ue avrebbero già fatto sapere che la proposta italiana è destinata a essere bocciata. Intanto i più fervidi detrattori hanno già ribadito la loro intransigenza. In prima fila c'è sempre Sebastian Kurz, ieri «alleato»e oggi fustigatore dell'Italia. «L'Europa deve dimostrare di aver imparato dalla crisi della Grecia e quindi», se non ci saranno correzioni da parte di Roma, per il cancelliere austriaco «la Commissione europea deve respingere la manovra» italiana. «L'Austria non è disposta a pagare i debiti degli altri Stati, mentre questi Stati prendono in considerazione consapevolmente l'insicurezza dei mercati», ha continuato Kurz.