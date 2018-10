Le critiche dei sindacati contro manovra, flat tax e condono

In attesa della risposta di Tria alla tirata d'orecchi dell'Ue (una deviazione «grave e senza precedenti») la manovra del governo gialloverde continua ad attirare strali. Cgil Cisl e Uil l'hanno giudicata sbagliata sia nel metodo, perché è stata predisposta dal governo senza sentire le parti sociali, che nel merito per alcuni dei provvedimenti-cardine che contiene. «Pur rappresentando una prima inversione di tendenza» rispetto all'austerity, «mostra elementi di inadeguatezza ed è carente di una visione del Paese e di un disegno strategico capace di ricomporre e rilanciare le politiche per lo sviluppo sostenibile e il lavoro», hanno sottolineato i sindacati. «Mancano le risorse per gli investimenti, si preannunciano ulteriori tagli e si introducono misure che non determinano creazione di lavoro, ma rischiano di rappresentare mere politiche di assistenza», è il concetto espresso nel documento, al centro degli esecutivi unitari in programma il 22 ottobre, dei sindacati con le proposte per la legge di bilancio: da crescita e occupazione a riforma fiscale, pensioni e Pa. Base su cui, dicono, «intendiamo aprire il confronto» con il governo.

CONDONO E FLAT TAX MISURE «SBAGLIATE E INIQUE»

Sul versante fiscale i provvedimenti annunciati dal governo «sono iniqui e sbagliati», è il messaggio lanciato: «Si sceglie di introdurre un nuovo condono premiando gli evasori e non si riduce l'eccessiva pressione fiscale per i lavoratori e per i pensionati, non si prevedono né una maggiore progressività delle imposte né interventi sui patrimoni dei più ricchi e non si programma un deciso contrasto all'evasione». Anche la flat tax viene giudicata «una risposta sbagliata ed iniqua». I sindacati, dunque, ritengono che la manovra «non risponde alle esigenze dei lavoratori e dei pensionati. L'equità del sistema e la lotta all'evasione non si realizzano riproponendo il sistema dei condoni».

DETRAZIONE, ASSEGNO FAMILIARE E PAGAMENTI TRACCIABILI: LE PROPOSTE

Cgil, Cisl e Uil hanno invece rilanciato la necessità di «una riforma complessiva del sistema nel nome dell'equità e della progressività». Così hanno chiesto di aumentare «significativamente le detrazioni» per i redditi da lavoro dipendente e da pensione, con un meccanismo che riconosca un credito d'imposta anche agli incapienti; di ridefinire le aliquote Irpef e le basi imponibili «rafforzando la progressività prevista dalla Costituzione per tutte le tipologie di reddito»; di introdurre un nuovo assegno familiare universale, aggregando in un unico istituto l'attuale assegno al nucleo familiare e le detrazioni per familiari a carico. Tra le proposte sul fisco e la lotta all'evasione, anche quella di estendere il meccanismo della ritenuta alla fonte anche per i redditi da lavoro autonomo; di rendere tracciabili tutti i pagamenti, attraverso l'utilizzo della moneta elettronica e portando a 1.000 euro il limite per il pagamento in contanti; di varare «una regola d'oro» la quale stabilisca che tutti i redditi dichiarati siano controllati «almeno una volta ogni 5 anni».