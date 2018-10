Chi è Paul Koellensperger, l'ex grillino rivelazione in Alto Adige

IL CAPOLISTA DELLA LEGA BESSONE ESULTA PER IL RISULTATO

La Lega, che nelle prime ore dello scrutinio con i dati "sbilanciati" da Bolzano, dove il Carroccio sarebbe poi uscito come primo partito, stava volando oltre ogni aspettativa. Con l'arrivo delle sezioni delle zone rurali il dato si è poi un po' ridimensionato per fermarsi al 11,1% dei consensi. Per il capolista Massimo Bessone «questo straordinario successo della Lega è in prima linea merito di Matteo Salvini, ma è anche dei nostri elettori. Siamo stati premiati per il fatto di essere sempre tra la gente». Il ministro dell'Interno si era molto impegnato in campagna elettorale, con i suoi affollati comizi e "selfie tour", ma anche salendo sul palco dei Kastelruther Spatzen, il famoso gruppo folk di Castelrotto.

IN ALTERNATIVA È POSSIBILE UNA GIUNTA "SEMAFORO" VERDE-GIALLO

La Lega ora è pronta a rivendicare con forza un posto in Giunta provinciale. Secondo lo Statuto d'autonomia il gruppo linguistico italiano deve essere rappresentato nell'esecutivo e il Carroccio è con largo distacco il partito italiano più eletto. Difficilmente la Svp potrà dire di no al partito che a Roma è al governo, anche se la Volkspartei detta come condizione la vocazione europeista della futura giunta. Il Partito democratico, sceso al 3,8%, ormai con un piedi è fuori dalla Giunta, anche se il suo segretario Alessandro Huber auspica di potersi sedere a un tavolo con i Verdi e Team Koellensperger «per unire le forze e sottoporre una proposta politica alla Svp». Una sorta di giunta "semaforo" verde-giallo, in alternativa a una giunta verde Lega.