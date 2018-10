Questa sinistra aiuta Matteo Salvini

Poi c’è Matteo Renzi. Renzi è sempre più un caso a parte. Non si sa come prenderlo. È un fatto che raduni molta gente e che molti di sinistra abbiano lasciato le vecchie patrie e si siano infilati in queste nuove avventure fiorentine. Come quelli che se ne sono andati con Luigi Di Maio. Non tornano più indietro, vorrei dire ai nostalgici. Per puro cinico divertimento Renzi ogni tanto tira fuori un comunista da far applaudire. Non il povero Marco Minniti che si sta prendendo la fregatura della vita. Penso piuttosto a Teresa Bellanova, figura assai tipica nel sindacalismo meridionale e pugliese che ha conosciuto molte donne passionali che sapevano accendere le assemblee. Ma erano donne di sinistra, non impiegate del sindacato che girovagando per correnti alla fine hanno trovato una sistemazione. Renzi come Berlusconi gode anche a mostrare il suo comunista bonsai. Silvio Berlusconi aveva Ferdinando Adornato, Renzi s’è trovato Umberto Minopoli, bersaniano scatenato che oggi esalta Renzi come Luca Lotti non farebbe. Va tutto bene. Figuratevi se posso dire qualcosa io che comincio a guardare la sinistra col cannocchiale rovesciato.

LA VOCE DELLA SINISTRA FAI-DA-TE

Quello che però non è leale, e non è neppure nuovo, è che Renzi dichiari di restare nel Pd ma fondi un suo movimento con comitati che evocano quelli della destra cattolica più dannosa, i famosi comitati civici. Ma non farebbe meglio ad andare via? Potrebbe anche motivarlo bene. Non mi volete, mi avete combattuto, ho diritto di riprovarci, non voglio perdere tempo con voi. Invece il cupio dissolvi sembra essere il tratto comune di questa dirigenza piddina, ex piddina, post piddina. Più l’incendio si alimenta da sè, più aumentano le divisioni, si moltiplicano le strategie, si invoca un popolo che giustamente se ne sta alla larga. Non tutto. Ce n’è una parte che ormai ha scelto la sinistra fai-da-te. Nessuno si muove contro Virginia Raggi? Ci pensano sei signore romane. Nessuno difende Riace? Ecco che molti sindaci ospitano Mimmo Lucano e tanta gente è pronta a fare manifestazioni per lui. E che dire degli studenti, cioè di quella avanguardia giovanile che le cronache davano tutta sovranista e populista e che, invece, nelle piazze ha sfilato trattando questo governo esattamente come ha trattato quelli precedenti?

SE MATTEO RENZI IMITA MASSIMO D'ALEMA

Sinistra-fai-da-te. Forse è questo lo slogan, poi ci faranno sapere se i comitati di Renzi faranno la stessa fine dell’associazione Futura con cui Massimo D’Alema voleva reagire al rischio della emarginazione politica (ma Renzi quando la smette di imitare D’Alema?), poi ci faranno sapere quale spezzone di LeU sarà la nuova avanguardia del proletariato, poi capiremo che cosa fanno insieme Stefano Fassina e il capo del partito dei sovranisti (oltre che girare per piazze vuote del Lazio), poi ci accorgeremo se Roberto Fico, dico Fico, si prenderà carico di quel pezzo di sinistra che avendo perso il proprio popolo lo va cercando ora che si è accasato a casa d’altri. Lasciatemelo dire con brutale franchezza. Salvini ha culo.