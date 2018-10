Il super dicastero per l'economia del Vaticano si è già dissolto

Missing: il prefetto è scomparso. Il superministro dell’economia vaticana, il cardinale che doveva mettere in riga dicasteri e organismi d‘Oltretevere abituati a non rispondere a nessuno o quasi nell’uso disinvolto delle risorse finanziarie, non è più al suo posto da quasi un anno e mezzo e non è stato ancora sostituito. George Pell è infatti sotto processo a Melbourne, nella sua Australia, con l’accusa infamante di aver commesso, in diversi momenti della sua carriera ecclesiastica, abusi sessuali su minori.