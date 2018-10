De Falco contro Salvini e Di Maio sul decreto sicurezza

I RILIEVI DEL QUIRINALE HANNO GIÀ MODIFICATO IL TESTO DEL DECRETO

Il testo del decreto sicurezza pubblicato il 4 ottobre in Gazzetta Ufficiale, d'altra parte, coincide con quello inizialmente licenziato dal Consiglio dei ministri, tranne che per l'articolo 10 su cui è intervenuto il Quirinale. L'articolo, inizialmente rubricato "Sospensione del procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale", è stato ribattezzato "Procedimento immediato innanzi alla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale". Nella versione originaria si prevedeva che, in caso di procedimento penale per gravi reati contro la sicurezza e l'ordine pubblico (terrorismo, strage, eccetera), la Commissione territoriale sospendesse l'esame della domanda di protezione con obbligo immediato per il richiedente di lasciare il territorio nazionale. Una norma che aveva suscitato forti perplessità, dal momento che sarebbe bastata una semplice denuncia, anche infondata, contro il richiedente per far aprire a suo carico un procedimento penale che avrebbe comportato l'immediato obbligo di lasciare il territorio nazionale. Il testo firmato da Mattarella prevede quindi maggiori garanzie: in caso di pericolo per la sicurezza o l'ordine publico, o di condanna anche in primo grado per uno dei reati in questione, il Questore deve dare «tempestiva comunicazione» alla Commissione territoriale, la quale «provvede nell'immediatezza all'audizione dell'interessato e adotta contestuale decisione». Solo se la domanda viene rigettata, il richiedente ha l'obbligo di lasciare il territorio nazionale, anche in caso di ricorso contro la decisione della Commissione.