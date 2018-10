Le critiche di Giovanni Toti alla dirigenza di Forza Italia

Dopo lo tsunami elettorale che ha travolto Forza Italia in Alto Adige (3,8%) e in Trentino (4%), è il governatore della Liguria e coordinatore del partito, Giovanni Toti, a lanciare l'allarme rosso, con un occhio rivolto alle Europee di maggio 2019: «Dopo aver detto per anni che volevamo cambiare l'Europa, oggi Forza Italia si prepara a schierarsi con i difensori più ortodossi di quell'Europa che volevamo cambiare. Temo che con questa classe dirigente non vinceremo più se non cambieremo totalmente impostazione. Se la classe dirigente di Forza Italia non si sveglierà, non ricorrerà a primarie aperte, non si allargherà alle liste civiche, non tornerà a ragionare sulla linea politica e sull'Europa, non vinceremo più». Praticamente le stesse parole che il regista Nanni Moretti rivolse nel 2002 ai dirigenti dell'Ulivo nel famoso comizio di Piazza Navona: «Con questi dirigenti non vinceremo mai!».