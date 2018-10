Il M5s ha escluso l'alleanza con i sovranisti alle Europee

«Sul tema delle alleanze in Europa le parole di Luigi Di Maio a Italia a 5 stelle sono state chiare. Stiamo lavorando per definire i punti programmatici del cambiamento dell'Europa. Poi lo presenteremo a tutte le forze politiche che vogliono mettersi al lavoro per i cittadini e non contro i cittadini». Così autorevoli fonti europee del Movimento 5 stelle. «Non ci sono e non ci saranno piani B. Siamo una forza alternativa a quelle del sistema (Ppe e S&D) e ai vari partiti sovranisti e ultranazionalisti presenti in Europa».

«POSIZIONI LONTANE DAGLI INTERESSI DELL'ITALIA»

Forze queste ultime «presenti in Europa che sostengono posizioni lontane dagli interessi dell'Italia e degli italiani, perché, per fare due esempi, rifiutano i ricollocamenti automatici e obbligatori dei rifugiati e diversi tra loro, specialmente nel Nord Europa, sono a favore delle politiche di austerità», concludono le stesse fonti.

DAL GRUPPO ENF ARRIVA UNA NUOVA APERTURA

Il gruppo Enf (Europa delle nazioni e della libertà, quello di cui fa parte anche la Lega), non ha tuttavia chiuso all'ipotesi di accogliere al suo interno il M5s dopo le elezioni europee. «Non rifiutiamo una simile richiesta, la vaglieremo seriamente, ma considerato il fatto che abbiamo la Lega come parte del nostro gruppo e anche del nostro futuro gruppo», dunque, «tutto dipenderà dalle posizioni e dall'atteggiamento della Lega, che avrà un voto decisivo a riguardo». Parola di Marcel de Graaff, eurodeputato del partito olandese Pvv di Gert Wilders e co-presidente del gruppo Enf. A evocare un simile scenario era stato l'eurodeputato Marco Valli, che in un'intervista aveva spiegato che nel futuro parlamento europeo si sta lavorando a creare un nuovo gruppo Ue, ma qualora non dovesse partire, «allora le forze di destra di Matteo Salvini e Marine Le Pen diventerebbero la nostra opzione».