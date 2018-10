L'Ue ha bocciato la manovra

DOMBROVSKIS SPIEGA LA DECISIONE

«È con molto dispiacere che sono qui oggi, per la prima volta la Commissione è costretta a richiedere ad uno Stato di rivedere il suo Documento programmatico di bilancio. Ma non vediamo alternative. Sfortunatamente i chiarimenti ricevuti il 22 ottobre non erano convincenti», ha detto il vicepresidente della Commissione Ue Valdis Dombrovskis nella conferenza stampa al termine della riunione dei commissari. «Violare le regole può sembrare una tentazione a primo sguardo, può dare l'illusione di sfuggirvi senza conseguenze» così come può tentare «curare il debito con più debito, ma a un certo punto il debito si avvicina al punto in cui diventa troppo pesante e si finisce per non avere più libertà del tutto», ha commentato Dombrovskis. Parole più accomodanti da parte deI commissario Ue agli Affari economici Pierre Moscovici: «Il ministro dell'Economia Giovanni Tria è sempre un interlocutore credibile e legittimo, e speriamo che sia capace di convincere il governo della necessità che la manovra sia compatibile con le regole e gli impegni comuni presi».

COSA SUCCEDE DOPO LA BOCCIATURA DELLA MANOVRA

L'esecutivo sostiene di non voler fare passi indietro, ma ha già iniziato a ponderare le opzioni sul tavolo. A partire dall'ipotesi di strutturare la legge di bilancio in modo da non impiegare tutti i margini del 2,4% di rapporto deficit-Pil. La Lega e Palazzo Chigi sembrano più aperti a modifiche, più restio il Movimento 5 stelle, che teme il sacrificio – magari parziale - del reddito di cittadinanza. Se il governo giallo-verde non trova la quadra, lo spettro che si staglia è quello della procedura per deviazioni eccessive (in materia di debito, non di deficit), prevista dall'articolo 126 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. E, anche in questo caso, la sua attivazione sarebbe una prima assoluta nella storia dell'Ue.