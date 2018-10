Le cose da sapere sull'esame della manovra in Ue

3. LO SPETTRO DELLA PROCEDURA: IL RUOLO DELL'ECOFIN

Il primo step è la stesura del rapporto sulla sostenibilità del debito, a cui l'Unione europea può dare impulso in qualsiasi momento e con cui si argomenta la necessità di avviare la procedura. Sul rapporto si esprimono anche gli sherpa del Consiglio Economia e Finanza (Ecofin). Bruxelles pubblica quindi una nuova opinione sul debito eccessivo e propone all'Ecofin di dichiarare l'esistenza di tale deviazione. Poi prepara una raccomandazione dove fissa una data limite perché il deficit strutturale venga corretto: sei mesi in caso di violazione contenuta, tre mesi in caso di violazione grave. E anche su questo l'Ecofin deve dire la sua. Se il governo non rispetta la scadenza, la Commissione recapita una nuova raccomandazione all'Ecofin che fissa la multa da pagare finché non i conti non verranno sistemati. In questo senso, se il governo italiano non arretra, facendosi scudo dietro le parole del riluttante Tria («È una scelta difficile, ma necessaria»), anche il fronte europeo si mostra unito, con il cancelliere austriaco e presidente di turno della Ue Sebastian Kurz in prima fila contro la gestione dei conti made in Italy.