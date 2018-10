Cosa c'è nell'ultima bozza della manovra

SETTE MILIARDI PER RIFORMARE LA FORNERO

Confermato lo stanziamento di 6,7 miliardi per la riforma della legge Fornero nel 2019, che salgono a 7 miliardi all'anno dal 2020. La misura prevede l'istituzione di un fondo per «la revisione del sistema pensionistico attraverso l'introduzione di ulteriori forme di pensionamento anticipato e misure per incentivare l'assunzione di lavoratori giovani». Gli «interventi» per dare attuazione alla riforma della legge Fornero saranno contenuti in «appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse» previste dalla manovra (vale a dire 6,7 miliardi nel 2019 e 7 miliardi nel 2020) che «costituiscono il relativo limite di spesa».

MA LE REGOLE SU QUOTA 100 E REDDITO DI CITTADINANZA MANCANO

Il testo della manovra, tuttavia, non specifica e non contiene norme per l'attuazione di riforma delle pensioni e reddito di cittadinanza. L'attuazione è rimandata a provvedimenti normativi ad hoc. Nellla bozza, infatti, vengono istituti i rispettivi Fondi con le dotazioni finanziarie senza specifiche sulle misure. Non viene cioè mai nominata quota 100 né viene spiegato come e a chi sarà distribuito il reddito di cittadinanza. Un articolo denominato "Norma pensioni" è al momento vuoto.