Cosa ha detto Mattarella all'assemblea dell'Anci

La logica dell'equilibrio, infatti, «non è quella di un astratto rigore» e le politiche economiche devono essere guidate da «uno sguardo più lungo sullo sviluppo, la sua equità e la sua sostenibilità». Per Mattarella, in altre parole, «occorre procedere garantendo sicurezza alla comunità, scongiurando che il disordine di enti pubblici, e della pubblica finanza, produca contraccolpi pesanti anzitutto per le fasce più deboli, per le famiglie che risparmiano pensando ai loro figli, per le imprese che creano lavoro».

PERIFERIE DA RIQUALIFICARE, INVESTIRE SULL'INNOVAZIONE

Mattarella ha toccato anche altri argomenti, dalle periferie all'innovazione: «È altamente positivo che l'Anci abbia raggiunto un'intesa con il governo in modo da confermare i finanziamenti previsti all'interno del Programma di riqualificazione delle periferie. Le città più grandi non sono soltanto luoghi dove vive e lavora una parte assai consistente della popolazione italiana. Nelle società più avanzate le città sono vettori cruciali di sviluppo, sono i nodi di una rete nazionale e sovranazionale di conoscenze, di ricerca, di comunicazione, di innovazione tecnologica. Una rete dalla quale dipende, in buona misura, la crescita e la sua qualità. Investire sulle città vuol dire investire sull'innovazione e sul futuro del Paese. Non ci sono, e non possono esserci, cittadini di serie A e cittadini di serie B. Lo sforzo di superare gli ostacoli, di abbattere le barriere che impediscono pienezza e uguaglianza dei diritti, costituisce un dovere costituzionale a cui continuamente siamo richiamati. Questo riguarda anche le condizioni delle aree interne del Paese, di chi vive nelle piccole isole, nei centri rurali, oppure in collina e in montagna. La distanza dalle reti autostradali, le difficoltà di trasporto, e dunque di accesso a servizi essenziali, non possono diventare impedimenti strutturali a usufruire di una cittadinanza degna di questo nome. L'approvazione della legge sui Piccoli Comuni è stata un passo avanti importante».