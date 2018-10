Nel giorno cui si attende la bocciatura scontata da parte della Commissione europea sulla legge di Bilancio varata dal governo Lega-Cinque stelle, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato il decreto fiscale. L'intesa raggiunta nel governo lo scorso 20 ottobre ha eliminato quello che Luigi Di Maio aveva definito il «condono tombale-penale» con lo «scudo per i capitali all'estero». Il condono è tornato "mini", però già promette di allargarsi di nuovo, con uno sconto ad hoc sulle cartelle di Equitalia più generoso dell'attuale rottamazione che dovrebbe arrivare nel passaggio in parlamento. Cancellato invece il tetto "per singola imposta" che poteva moltiplicare le cifre "sanabili". Ma dall'altra parte si consente, come ha sottolineato Matteo Salvini, di realizzare quello che davvero è scritto nel contratto di governo: «Ci sarà il saldo e lo stralcio delle cartelle di Equitalia, non solo eliminando sanzioni e interessi come nella rottamazione, ma anche intervenendo sul capitale. Si chiuderà il contenzioso scontando l'ammontare complessivo».