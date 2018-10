La rete di Matteo Salvini in Sicilia

«Ci sono persone che pur avendo militato in altri partiti hanno la fedina penale pulita», spiega Gelarda, smentendo cambi di casacca di interesse. «E chi sta aderendo alla Lega ha lottato e lavorato sul territorio». Il partito sull'Isola conta circa 100 eletti. E l'obiettivo è crescere attirando chi non ha ancora una appartenenza politica. «Tra un paio di settimane», continua il capogruppo salviniano a Palazzo delle Aquile, «verrà a Palermo Davide Crippa, il responsabile dei giovani della Lega, con il quale incontreremo un gruppo di ragazzi, universitari e non, interessati alla nostra politica».

L'ORGANIGRAMMA LEGHISTA SULL'ISOLA

Con Gelarda e Ficarra, completa il tridente salviniano sull'Isola Stefano Candiani. Eletto al Senato a Varese e sottosegretario agli Interni è stato nominato commissario della Lega lo scorso maggio. L'organigramma sul territorio continua con Roberto Bertini e Bartolo Giglio a Trapani; Francesco Spata e Oscar Aiello a Caltanissetta; Filippo Galifi e l'ex Udc Matteo Francilia a Messina; Giuseppe Savoca, l'ex azzurro Edoardo Leanza e Saverio Cuci a Enna; Leandro Impelluso a Siracusa; Gabriele Amore a Ragusa; Massimiliano Rosselli e l'ex alfaniano Angelo Collura ad Agrigento. «Vogliamo dimostrare la serietà delle nostre intenzioni», aveva spiegato Candiani presentando la "nuova" struttura. «Va superata la diffidenza nei confronti della Lega che oggi è una forza politica che si rivolge a tutta l'Italia. Dobbiamo cercare di superare un passato che non ci appartiene più, ciò che conta è il nostro modo di far politica, intesa come un servizio e non come un'opportunità di successo personale». Una riorganizzazione quasi militare dopo il parziale azzeramento dei vertici a seguito del bluff della Iena Ismaele La Vardera alle scorse Comunali di Palermo e l'accusa di voto di scambio per l'ormai ex commissario straordinario Salvino Caputo.

IL CAVALLO DI BATTAGLIA RESTA L'IMMIGRAZIONE

«I siciliani aderiscono al nostro movimento perché trattiamo tematiche che stanno a cuore ai cittadini e principalmente perché si fidano di Matteo Salvini», assicura Gelarda. «Proprio per questo, entro la fine del mese, le sedi dei comitati della Lega a Palermo diventeranno una cinquantina». Poi non rinuncia a una stilettata in puro stile salvinano sull'immigrazione. «Qui a Palermo esistono quartieri come Ballarò, dove piuttosto che una integrazione tra migranti e locali c’è stata una commistione tra criminalità locale e quella straniera», attacca. «Valga per tutti il caso delle Black Axe, la mafia nigeriana radicata nel quartiere popolare che gestisce lo spaccio di sostanze stupefacenti. A Palermo esiste un sistema sociale già precario, al quale si aggiunge un altro sistema, che è quello dei migranti, che il nostro territorio non può risolvere. Insomma, i migranti economici non possiamo tenerli. Non possiamo pagarli con le tasse e i soldi dei nostri figli».

LA COSTRUZIONE DEL CONSENSO

Che la Sicilia, un tempo fortino berlusconiano e occasione persa per il M5s, sia nelle mire di Salvini è cosa nota. Non è un caso che il segretario della Lega abbia trascorso il 14 agosto a Catania e Messina dove Dino Bramanti, eletto in Consiglio comunale con una lista civica, ha ufficializzato l'adesione alla Lega seguito da altri tre consiglieri: Salvatore Serra, Giovanni Scavello e Giovanni Caruso. Del resto il piano del ministro degli Interni per conquistare l'Isola punta proprio sugli amministratori locali per costruire e capitalizzare il consenso.