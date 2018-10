Cara sinistra, comincia a dubitare di Melenchon e Corbyn

MELENCHON E CORBYN, DUE LEADER TROPPO AMBIGUI

Il caso Melenchon si propone all’attenzione non solo perché la questione delle fatture gonfiate è sgradevole, se si rivelerà vera, ovviamente, ma soprattutto perché le cronache descrivono non un Melenchon pronto a dare chiarimenti, a fare della trasparenza la propria arma di difesa, ma offrono l’ira del candidato radical che si descrive come insospettabile in linea di principio. Il caso britannico è invece assai più delicato. Non sarò io a stabilire un nesso stretto fra la critica ad Israele e l’antisemitismo. La linea di confine è assai sottile e ci vuole molta accortezza per non superarla, anche per non rivolgere accuse di averla superata. Tuttavia non può essere sottovalutata la percezione che gli ebrei britannici hanno che nell’area più corbynizzata del Labour alberghino umori antisemiti. Del resto in moti Paesi europei si sta registrando una ripresa di antisemitismo che nulla ha a che fare con l’ostilità verso il governo di Gerusalemme (che peraltro io non amo).