La strategia del governo per la trattativa con l'Ue sulla manovra

Fin dove, dunque, il governo è pronto a spingersi nel dialogo per tranquillizzare mercati e Ue? Offrirà a Bruxelles verifiche trimestrali («Anche mensili», dice Giorgetti) dei conti: se 'sballeranno', si punterà a metterli in ordine con tagli di spesa (ma non alle misure 'chiave'). Ma in serata da Palazzo Chigi spiegano che quando Conte parla di «trattare» non intende voler dire che si cambieranno i numeri della manovra: «Il 2,4% non si tocca, i numeri non cambiano perché siamo convinti delle nostre misure che stimolano la crescita». Quel che il premier Conte farà in Europa, aggiungono, sarà «spiegare i numeri». E tra le pieghe dei numeri, dal governo trapela una nuova interpretazione delle cifre indicate dal Def (con il 2,4% di deficit e l'1,5% di crescita stimata).

IL 2,4% DIVENTA UN «TETTO MASSIMO»

Il 2,4% di deficit è davvero un «tetto massimo» - affermano da Palazzo Chigi - perché è calcolato su «una crescita tendenziale dello 0,9% e non la crescita all'1,5% che ci attendiamo per effetto delle nostre misure». L'assunto è: «Ci siamo discostati di poco rispetto ai parametri, uno 0,4% di cui metà per investimenti». La bocciatura era attesa, sottolineano dal governo, perché la manovra va controcorrente puntando tutto sulla crescita per abbattere il debito. «Stiamo assistendo a un film già visto: da Bruxelles solo pregiudizi», aggiungono fonti della Lega, «rispondiamo ma non indietreggiamo». Anche perché, scuote la testa un leghista aperto al dialogo con l'Ue, avanza il sospetto che l'intento della commissione sia «far cadere il governo». Allora tanto vale invertire la narrazione e portare avanti fino in fondo la battaglia all'Europa dell'austerità.

PREOCCUPANO LE BANCHE

Le banche, restano la fonte di maggiore preoccupazione. Con il giudizio di Standard & Poor's in arrivo e lo spread in salita c'è poco da star tranquilli. Ecco perché il piano B smentito con forza da tutti, torna nei ragionamenti. Ma nel pomeriggio viene fatta trapelare una bozza della manovra che conferma lo stanziamento di 9 miliardi per il reddito di cittadinanza e 7 miliardi per quota 100. È quella la trincea da cui per ora Salvini e Di Maio non arretrano, con un occhio alle europee.