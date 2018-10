La laurea fantasma del leghista Angelo Ciocca

La polemica non è inedita. Già nel 2013, riporta nextquotidiano (testata fondata dall'ex direttore di Giornalettismo Alessandro D'Amato), una lettera inviata a Il Mondo di Pavia «insinuava che Ciocca non fosse laureato in ingegneria, come invece all’epoca sembrava di evincere da alcune informazioni reperibili in Rete». In particolare, veniva citato un verbale dell’Università di Roma Tre, che menzionava un tale «Ciocca Angelo laureato in Ingegneria Edile L.M. presso l’Università Paulo Freire in Nicaragua». Ciocca rispose alla lettera, parlando di un tentativo di infangare la Lega ma senza chiarire nel merito il mistero della laurea. Che ora, puntuale, torna sotto i riflettori.