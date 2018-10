L'audio di Casalino ha fatto litigare ancora il M5s e Tria

Rocco Casalino è tornato a far discutere. Creando una spaccatura all'interno del governo. Non per un'altra gaffe, ma in scia al caso di quell'audio uscito a fine settembre in cui metteva nel mirino i tecnici del ministero dell'Economia: «Se non trovano i soldi per il reddito di cittadinanza, li faremo fuori», disse. A distanza di un mese è intervenuto il titolare di quel dicastero attaccato, cioè Giovanni Tria. Che in un'intervista a Famiglia Cristiana ha dichiarato: «Non desidero commentare volgarità e minacce contro funzionari dello Stato, specie se questi ricoprono una funzione di garanzia e indipendenza universalmente riconosciuta e prevista dall'ordinamento».

IL M5S: «TRIA DOVREBBE FARE PULIZIA»

Il Movimento 5 stelle non l'ha presa bene. E ha risposto con una nota: «L'audio rubato al portavoce del presidente del Consiglio, Rocco Casalino, è un'altra vergognosa pagina di giornalismo. Quelle parole erano dette in privato e tali dovevano rimanere. Non si trattava affatto di minacce, ma il portavoce riportava quella che è la linea del M5s, perché tutto il Movimento è convinto che alcuni tecnici del Mef non svolgono il proprio ruolo con indipendenza e professionalità. Ci sorprende che il ministro Tria invece di fare valutazioni di merito e pulizia nel suo ministero li difenda a prescindere». Sull'argomento è intervenuto anche il premier Giuseppe Conte, difendendo il suo portavoce (che tra l'altro guadagna più di lui: 169 mila euro lordi l'anno contro 114): «Non ho nulla da aggiungere rispetto a quanto affermato un mese fa. Già in quell'occasione ho espresso piena fiducia a Rocco Casalino».