Cosa ha detto il ministro Tria ospite di Porta a Porta

IL RISCHIO DI DOVER RICAPITALIZZARE LE BANCHE

Quanto all'impatto dell'aumento dello spread sul costo del debito pubblico, Tria ha spiegato che «ci vogliono quasi sette anni perché si trasmetta su tutto lo stock». Ed è chiaro che «pone un problema al sistema bancario, agli istituti più deboli». Potrebbe sorgere, in altre parole, la necessità di procedere con un ricapitalizzazione? Il ministro ha evitato di rispondere in maniera diretta: «Si può fare in vario modo. Non è che non voglio rispondere, il problema è come si interviene per dare il segnale ai mercati che siamo persone serie e che non vogliamo scassare nessun conto». Tria ha quindi ricordato che quando Renzi ha annunciato la misura sugli 80 euro «non è successo tutto questo». Adesso c'è una tensione specifica legata a «questo alzare i toni con la Commissione europea. Io ho detto che bisogna abbassare i toni, sia in Italia, sia altrove. Ho mosso delle critiche, ma sempre dicendo che occorre salvare l'euro. Bisogna ritrovare le ragioni dello stare insieme».