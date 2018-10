Via libera del Senato alla riforma della legittima difesa

I PENTASTELLATI "ORTODOSSI" HANNO RITIRATO I LORO EMENDAMENTI

Una vittoria politica per il partito di Matteo Salvini, che martedì 23 ottobre aveva ottenuto il ritiro di sette emendamenti presentati dai senatori pentastellati Gregorio De Falco, Paola Nugnes ed Elena Fattori. La pattuglia dei cosiddetti "ortodossi", vicini al presidente della Camera Roberto Fico, aveva presentato proposte di modifica che mettevano nel mirino proprio l'articolo 1 della riforma. Ma anche l'articolo 2, che modifica l’articolo 55 del codice penale stabilendo che nei casi di difesa legittima «la punibilità è esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità ha agito in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto». Le altre proposte di modifica, a firma De Falco e Nugnes, puntavano a limitare i casi di non punibilità. Ma anche queste sono state ritirate.