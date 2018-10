Da socialista sogno per l'Italia un leader moderato

Quello che più colpisce è la mancanza di ideali sopraffatta da questa ventata di odio che attraverso e travolge il mondo come in una guerra mondiale. La destra radical non ha un progetto, non ci sta proponendo un nuovo modo di vivere e di pensare. In questo è il contrario del fascismo. Nella destra radicale prevale ormai una furiosa mania distruttrice che non si appagherà mai. Nulla potrà fermarla perché non c’è un porto dove vuole arrivare. Distruggere, distruggere, distruggere. Tenere in tensione i popoli, il proprio popolo, per consentire alla Casta nata sulle ceneri della vecchia destra e sui fuochi fatui del giustizialismo di avere l’illusione di regnare per alcuni anni. Finirà male per tutti.