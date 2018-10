I punti della trattativa fra Italia e Unione europea sulla manovra

Da Roma giurano e spergiurano che il rapporto deficit/Pil del 2,4% è soltanto virtuale. Che, in fin dei conti, i 27 miliardi impegnati oltre il dovuto nella manovra non saranno del tutto spesi. Da Bruxelles replicano che, più che sui conti, l'Italia deve fare un passo indietro politico: tradotto, Luigi Di Maio e Matteo Salvini devono smetterla di attaccare l'Unione europea a testa bassa un giorno sì e l'altro pure. È in questi confini che si interseca la trattativa tra l'Italia e l'Ue, dopo che la Commissione europea ha dato tre settimane al nostro Paese per riscrivere la manovra.

UNA GARANZIA DI NOME DRAGHI

Spinge per un accordo Mario Draghi. E il monito del presidente della Banca centrale europea (Bce) ha un valore duplice: vuoi perché è l'unico che con le sue munizioni - il Quantitative easing destinato a chiudersi a dicembre - sta tenendo a bada i mercati; vuoi perché sta lavorando dietro le quinte per far sì che anche il suo successore continui a rinnovare i titoli italiani già oggi in pancia all'Eurotower. Draghi, che ancora una volta ha garantito sulla solidità italiana, ha mandato un chiaro messaggio alla maggioranza gialloverde: «Non spetta alla Bce finanziare il deficit dei singoli Paesi» e, in caso di crisi, «l'unico strumento applicabile è l'Omt (Outright monetary transactions, il piano anti spread, ndr), il programma già utilizzato per la Grecia» e troppo contenuto per un'economia come l'Italia. Da qui l'auspicio che sa di ukase: «È una mia percezione personale per cui prendetela per quello che è», ha detto ai giornali, «ma resto fiducioso che un accordo tra Italia e commissione europea sarà trovato».