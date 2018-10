Tutti i guai di Toninelli

Per avere un’idea, il suo nome è storpiato in Tontinelli, Toninulla e Tony Nelly – inteso come un famoso rocker il cui brano di maggior successo si intitola The tunnel of Love - e su di lui circolano decine di vignette pesantissime. Ma per i pentastellati rischia di essere una letale corda al collo. A Genova, per esempio, i tempi si allungano e sono tutti incazzati. Per la Roma-L’Aquila ha stanziato 192 milioni per i lavori antisismici urgenti, ma ha sbagliato la norma e il suo direttore Vincenzo Cinelli si rifiuta di metterci rimedio, attaccandosi a cavilli burocratici. E come se non bastasse eccolo lì, insieme alle Iene, caschetto sulla folta chioma, a toccar con mano i piloni che sorreggono i ponti abruzzesi, per poi rassicurare i telespettatori con un definitivo: «Le condizioni di questa autostrada non mi fan dormire la notte». Ma senza poi fare nulla. All’assemblea dell’Ance (la Confindustria dei costruttori) la platea si è sbellicata dalle risate a sentirlo spiegare idee impossibili («faremo la cartella clinica di ciascuna infrastruttura italiana»).

DALLA TAP ALLA TAV, I PUNTI NON RISOLTI

Persino il popolo grillino lo prende in giro sui social, come - per sovrabbondanza di materiale - Maurizio Crozza e Gene Gnocchi. Comprensibile visto che il ministro è andato palesemente in crisi su tutte le questioni più delicate. Sulla Tap, infatti, nonostante i proclami elettorali, ha dovuto chinare la testa e lasciar partire il progetto. Sulla Tav Torino-Lione Toninelli ha chiesto accertamenti, ma difficilmente riuscirà a bloccare il progetto. Sulla questione delle Grandi Navi a Venezia, prima ha smentito la linea politica grillina, dicendo di voler dare attuazione al progetto approvato da Graziano Delrio, ma dopo essere stato travolto da critiche e proteste da parte della base si è rimangiato tutto. Insomma, tra gaffe, smentite e dietrofront - e tanti meme che sui social ne ritraggono contraddizioni e imbarazzi – anche i 5 stelle sono dovuti intervenire, mettendo una rete di protezione intorno al sempre concentratissimo ministro. Nei corridoi di Porta Pia c’è infatti preoccupazione verso uno staff che non riesce a rendere l’ex carabiniere di Cremona un ministro presentabile. Ma certo anche Toninelli ci mette del suo. La moglie – dice – «è preoccupata perché lavora 18 ore al giorno», ma se la quantità pure non manca, certo bisogna stare attenti alla qualità. O quantomeno alle gaffe. Tanto che è stato sbeffeggiato persino da Beppe Grillo, che lo ha reso bersaglio delle sue stoccate: «Avete deciso di fare il tunnel del Gottardo dopo la consultazione dei cittadini. Ma l’avete fatto il tunnel. Ditelo a Toninelli...».