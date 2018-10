I numeri dicono che non c'è una invasione di stranieri in Italia

Lo storytelling martellante delle forze politiche xenofobe non trova riscontro nei fatti: non c'è nessuna invasione di stranieri in Italia, dato che il loro numero è stabile intorno ai 5 milioni dal 2013 (l'8% della popolazione complessiva). Sono i dati riportati dal Dossier statistico immigrazione 2018 di Idos e che puntano a sfatare anche un'altra credenza, quella che gli immigrati rubino il lavoro agli italiani: in realtà, è stato rilevato, dei 2 milioni 423 mila occupati stranieri nel 2017 (il 10,5% di tutti gli occupati in Italia), i due terzi svolgono professioni poco qualificate oppure operaie.