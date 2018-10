Cosa ha detto Salvini al forum Eurasiatico di Verona

Intervenendo al forum euroasiatico di Verona, Matteo Salvini è tornato sulla manovra italiana e la bocciatura della Commissione Ue, spiegando che «non verrà cambiata di una virgola» e negando attriti con il ministro dell'Economia secondo cui non è possibile andare avanti ancora a lungo con lo spread sopra quota 300 (qui la diretta di Borsa): «Io sono sempre d'accordo con Tria. E anche con Conte» ha spiegato il ministro degli Interni. Ma subito dopo, tuttavia, ha specificato che «la manovra economica darà serenità e stabilità all'Italia quindi non abbiamo bisogno di aiuti esterni». «Noi puntiamo sul lavoro, la vita reale. Gli italiani ci hanno votato per intervenire sulla vita reale, sulla legge Fornero, su Equitalia, sulle partite Iva, sull'agricoltura. La finanza seguirà». Più tardi ha aggiunto: «Noi siamo tranquilli, le letterine di Bruxelless, siccome siamo educati, le apriamo, le leggiamo, rispondiamo, loro riscrivono, e noi rispondiamo, ma non cambiamo di una virgola una manovra economica che porterà l'Italia a crescere. Se Bruxelles, o qualche professorone, vuole che l'Italia cresca dello zero virgola, ha trovato il governo sbagliato e il ministro sbagliato».

RIBADITO IL NO ALLE SANZIONI ALLA RUSSIA

Intervenendo all'apertura dei lavori, il ministro è tornato a parlare a favore della cancellazione delle sanzioni contro la Russia: «Nel 2018 - ha spiegato - non servono i carri armati, non servono le truppe militari ai confini, serve l'amicizia, la conoscenza, il confronto, la crescita e il dialogo».