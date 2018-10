Cosa ha detto Salvini al Senato su Claviere e migranti

Sugli sconfinamenti «non accettiamo lezioni né dai francesi né dalla sinistra italiana, quando è troppo è troppo». Matteo Salvini ha riferito al Question time del Senato sul caso Claviere dicendo che le autorità francesi hanno «infranto le leggi ripetutamente». Loro, ha riferito, hanno parlato di «deplorevole errore», ma «scaricare migranti nei boschi italiani non può essere considerato un errore o un incidente: è un fatto grave e non isolato e ci sono numerose testimonianze di illegalità commesse dai francesi alla faccia di qualsiasi accordo». «Abbiamo ripristinato i controlli alle frontiere e chiediamo ai francesi di conoscere l'identità dei migranti respinti», ha aggiunto. «Noi a Claviere ci organizziamo da soli ripristinando i controlli alla frontiera, in attesa che l'Europa muova un dito, l'Europa molto pronta a mandare lettere all'Italia sulla manovra e molto distratta quando si espellono bambini spacciandoli per maggiorenni», ha poi incalzato il ministro dell'Interno.

«GLI SBARCHI SONO SCESI DA 111MILA L'ANNO SCORSO A 21 MILA QUEST'ANNO»

Gli sbarchi di migranti sono scesi «dagli 111mila dello scorso anno a 21mila quest'anno, grazie ad una politica seria, con un miliardo di euro risparmiato: meno soldi alle coop ed ai finti profughi e risorse per assumere 10mila unità delle forze di polizia». Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini, rispondendo al question time al Senato. Gli emendamenti al dl sicurezza? «Li leggerò uno per uno, sperando che ce ne siano di interessanti ed accoglibili», ha detto a margine dell'intercento in aula rispondendo ad una domanda sull'emendamento su più poteri per Roma annunciato dai cinquestelle al provvedimento.