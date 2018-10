Questa sinistra acefala e senza anima non fa più notizia

Per fortuna che poi ci sono appuntamenti come quello di sabato 27 ottobre a Roma per difendere una città mai così martoriata in tempo di pace, che ci sono i ragazzi nelle scuole che stanno discutendo del loro avvenire, che ci sono migliaia di persone che fanno quello che ha cercato di fare Mimmo Lucano. Sappiamo che l’ondata nera è profonda e sarà durevole, ma sappiamo anche che vanno colti tutti i momenti in cui essa si affievolisce e perde vigore. Insomma siamo in una situazione in cui ci vorrebbe una bella lotta politica con quelli più forti che fanno ciò che hanno in testa e quelli che sono in minoranza che cercano di contrastare e, come formichine, costruiscono l’avvenire. Ma così come è oggi no. Mi rivolgo ai capi della sinistra storica: è mai possibile che non troviate un punto di accordo, è mai possibile che le vostre divisioni, anche personali, siano più importati delle nostre vite? Mi rivolgo alla leva renziana perché faccia un piccolo esame di verità. Credete davvero che potrete riprendervi il Paese? Come disse quel generalone: la ricreazione è finita. Ma proprio finita.