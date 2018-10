Dietrofont del ministero dei Trasporti: la A24-A25 è sicura

Affermazioni gravissime (ma smentite dalle verifiche effettuate) che hanno indotto i prefetti a chiarire, ben sapendo che il Codice della Strada assegna al ministero il compito di giudicare se un’autostrada non è sicura e, nel caso, di chiedere alle prefetture territorialmente competenti di intervenire. Così il prefetto de L’Aquila, Giuseppe Linardi, non ha esitato ad alzare la voce per costringere l'ingegnereMigliorino a rispondere alla domanda delle domande: la Roma-L’Aquila è sicura o no? Incalzato, il dirigente del Mit alla fine ha dovuto ammettere che «sì, è sicura».

IL CASO GENOVA E LE PROSSIME ELEZIONI IN ABRUZZO

E allora, perché tutto il casino dei giorni scorsi? Si voleva forse depistare l’attenzione dell’opinione pubblica da Genova, dove tra pasticci e ritardi, la gente è inviperita e i 5stelle alla prossima occasione rischiano di prendere una bastonata elettorale micidiale? Sta di fatto che Migliorino, circondato dai prefetti e dagli esponenti della Protezione civile e dei Vigili del Fuoco, alla fine ha dovuto capitolare. Adducendo la scusa – puerile – che ora l’autostrada è diventata sicura perché nel frattempo il ministero ha ordinato ai tir di andare più piano e di non fermarsi sulla corsia di emergenza. Motivazione subito dopo ripresa dallo stesso Toninelli con un tweet in cui rivendica, col petto gonfio di orgoglio, che le misure che chiama impropriamente “limitazioni di traffico” sono quelle che fanno la differenza per la sicurezza dei cittadini. Peccato che tra poco ci saranno le elezioni in Abruzzo e il popolo abruzzese si ricorderà il danno procurato dall’allarmismo inutile del ministro Toninelli.