Conte ha assicurato che il Tap si farà

Il Tap si farà. Parola di Giuseppe Conte. Di fronte ai sindaci pugliesi, il premier ha dichiarato che l'interruzione dell'opera comporterebbe costi insostenibili. «Ho ricevuto nella giornata odierna una comunicazione che riassume le ultime verifiche effettuate dai tecnici del ministero dell'Ambiente sul progetto Tap», ha spiegato Conte. «Ringrazio il ministro Costa e i tecnici per il lavoro che hanno svolto e ringrazio gli altri ministeri e uffici che pure hanno effettuato verifiche sulla piena regolarità delle procedure. Mi ero impegnato con le autorità locali e con i rappresentanti delle comunità territoriali, ivi compresi i parlamentari eletti in Puglia, a effettuare un rigoroso controllo delle procedure di realizzazione dell'opera al fine di verificare tutti i profili di eventuale illegittimità che erano stati segnalati».

«UNO STOP COSTEREBBE DECINE DI MILIARDI DI EURO»

«Avevo altresì preannunciato», ha ggiunto Conte, «che se avessimo riscontrato tali profili di illegittimità non avremmo esitato ad assumere tutti i conseguenti provvedimenti, compresa la decisione di interrompere i lavori. Da quando ci siamo insediati abbiamo fatto quello che non è mai stato fatto in precedenza. Abbiamo effettuato un'analisi costi-benefici, abbiamo dialogato con il territorio, abbiamo ascoltato le istanze e studiato i documenti presentati dalle autorità locali. Ad oggi non è più possibile intervenire sulla realizzazione di questo progetto che è stato pianificato dai governi precedenti con vincoli contrattuali già in essere. Gli accordi chiusi in passato ci conducono a una strada senza via di uscita. Non abbiamo riscontrato elementi di illegittimità. Interrompere la realizzazione dell'opera comporterebbe costi insostenibili, pari a decine di miliardi di euro. In ballo ci sono numeri che si avvicinano a quelli di una Manovra economica».

I NO TAP: «PRESI IN GIRO, GLI ELETTI M5S SI DIMETTANO»

Dura la reazione dei No Tap. Di «una perdita di tempo, una presa in giro per calmare gli animi», ha parlato Gianluca Maggiore, leader del movimento. «È chiaro», ha detto, «che la nostra battaglia continuerà, come è chiaro che tutti i portavoce locali del M5s che hanno fatto campagna elettorale qui e che sono diventati addirittura ministri grazie ai voti del popolo del movimento No Tap, si devono dimettere adesso». «Non abbiano chiesto a Conte o alla ministra Lezzi di essere i dottori dei nostri dolori», ha aggiunto il sindaco di Melendugno, Marco Potì. «Ci cureremo da soli le nostre ferite, sapremo rialzarci e continuare a combattere. Conte con questo atteggiamento avalla quella che sarà una follia ingegneristica e la distruzione di un intero territorio. Nel Salento se lo ricorderanno bene».