Le reazioni alle parole di Draghi su manovra e spread

Il vicepremier Luigi Di Maio, durante la registrazione della prima puntata di Nemo in onda il 26 ottobre su Rai2, ha attaccato il presidente della Banca centrale europea Mario Draghi: «Secondo me siamo in un momento in cui bisogna tifare Italia e mi meraviglio che un italiano si metta in questo modo ad avvelenare il clima ulteriormente». Il riferimento è all'allarme lanciato dal governatore sulla tenuta delle banche nel nostro Paese, in presenza di un elevato livello di spread Btp-Bund per un lungo periodo di tempo. Draghi «può dire quello che vuole e non sono nessuno per censurare quello che dice», ha aggiunto Di Maio, «ma è singolare che in questo momento da alcuni ministri di altri Paesi europei, per esempio quelli tedeschi, ci sia molto più rispetto per ciò che stiamo facendo che dal capo della Bce» (leggi anche: Le quotazioni di Borsa e spread del 26 ottobre 2018).