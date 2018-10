Di Maio dice che chiamerà Fca alle sue responsabilità

Il governo mette nel mirino Fca: dopo le indiscrezioni sugli attriti con il Lingotto per i ritardi nella presentazione dei modelli che dovrebbero rilanciare gli stabilimenti italiani, il ministro Luigi Di Maio ha rotto gli indugi parlando con gli operai della Blutec a Termini Imerese. La Blutec è un'azienda indipendente da Fca, che da tempo ha lasciato lo stabilimento, e tuttavia ha con il Lingotto un accordo per la trasformazione a Termini Imerese dei Doblò prodotti in Turchia in mezzi elettrici. Lo stabilimento, però, non ha raggiunto la piena occupazione. «Chiamerò Fca alle sue responsabilità per Termini Imerese e per tutto il territorio nazionale» ha dichiarato Di Maio parlando con gli operai siciliani nello stesso giorno in cui si è svolto un incontro allo Sviluppo economico per il futuro di Pomigliano. In quella sede è stato confermato che i nuovi modelli saranno assegnati a fine novembre. «Come Fim-Cisl abbiamo ribadito in sede ministeriale l'importanza di dare risposte immediate all'investimento su Pomigliano d'Arco, visto il limite temporale degli ammortizzatori sociali» ha detto il segretario nazionale della Fim, Ferdinando Uliano, a termine dell'incontro di verifica. Attualmente gli esuberi teorici dello stabilimento sono duemila su oltre quattromila lavoratori. Gli ammortizzatori sociali scadono a settembre e dopo non è più possibile adottarne di nuovi.