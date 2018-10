Chi è Enzo Vecciarelli, nuovo capo di stato maggiore della Difesa

Il generale Enzo Vecciarelli è stato nominato nuovo capo di stato maggiore della Difesa. Lo ha designato il Consiglio dei ministri, nella serata del 25 ottobre 2018, su proposta del ministro della Difesa, Elisabetta Trenta. Vecciarelli, che era capo di stato maggiore dell'Aeronautica, è pronto a subentrare il 6 novembre al generale Claudio Graziano, destinato a Bruxelles come presidente del Comitato militare dell'Unione europea.

PER VECCIARELLI TRE ANNI ALL'AMBASCIATA D'ITALIA A BERLINO

Vecciarelli dal 2007 al 2010 è stato addetto per la Difesa e l'Aeronautica all'ambasciata d'Italia a Berlino. Comandante delle forze di combattimento con sede a Milano nel 2010 e capo di stato maggiore del Comando della squadra aerea nel 2011, dal 2012 al 2015 ha svolto l'incarico di direttore del IV Reparto coordinamento di programmi d'armamento al segretariato generale della Difesa/Dna. Dal 26 febbraio 2015 al 29 marzo 2016 ha ricoperto l'incarico di sottocapo di stato maggiore della Difesa e il 30 marzo 2016 ha assunto l'incarico di capo di stato maggiore dell'Aeronautica. Si è laureato in Scienze aeronautiche all'università Federico II di Napoli e in Scienze internazionali e diplomatiche all'università di Trieste. È sposato e padre di due figli.