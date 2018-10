I malumori del Movimento 5 stelle sui decreti del governo

C'è fermento in casa Cinque stelle per le ultime misure varate dal governo, che fanno riemergere malumori tra le ali dure e pure del Movimento. Sul decreto fiscale a dar battaglia sono stati la presidente della commissione Finanze della Camera Carla Ruocco e il senatore, componente della Finanze al Senato, Elio Lannutti.«Il decreto dovrà essere modificato rispettando i principi ispiratori del Movimento», hanno detto.

«MOLTE DISPOSIZIONI SONO CONTRARIE AI VALORI DEL MOVIMENTO»

«Molte delle disposizioni del provvedimento all'esame del Senato sono contrarie ai nostri valori», che sono invece «duri e intransigenti nel contrasto alle pratiche evasive ed elusive soprattutto dei soggetti che reiterano condotte dannose per la società, frodando l'erario». Il M5S, hanno ricordato il senatore e la deputata, «da sempre si batte per un fisco equo, semplice, non vessatorio con gli onesti e i piccoli contribuenti in difficoltà».

CRITICHE DELL'ALA AMBIENTALISTA AL CONDONO EDILIZIO A ISCHIA

Altro fronte aperto è quello legato al capitolo del decreto Genova legato al condono edilizio a Ischia, sul quale tuttavia è già stato fatto un parziale dietrofront. Oltre all'insofferenza del ministro dell'Ambiente Sergio Costa, a farsi sentire è stata l’ala ambientalista e di sinistra vicina alle posizioni del presidente della Camera Roberto Fico. «Critica? Io sono più che critica», ha detto la senatrice Paola Nugnes. «Ho anche presentato un emendamento». Un altro che non aveva nascosto delle riserve era stato il deputato napoletano Luigi Gallo, che assieme ad altri parlamentari di maggioranza aveva contribuito a modificare il testo in commissione Ambiente, dove sono state accolte due novità: si può accedere al condono solo previa esame della Soprintendenza, che esaminerà quindi le richieste caso per caso, e a cui saranno concessa sei mesi di tempo per l’esame. L’altra modifica riguarda il fatto che saranno escluse dal finanziamento le parti delle abitazioni oggetto di aumento di volumetria. Ora queste due novità passeranno al vaglio dell’aula e lì si capirà se placheranno i malumori interni.