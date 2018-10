Raggi contro le ronde di Forza Nuova a San Lorenzo

La sindaca di Roma Virginia Raggi, dopo l'omicidio di Desirée Mariottini e in vista dell'annunciata manifestazione di Forza Nuova il 27 ottobre a San Lorenzo, si è schierata contro l'organizzazione di eventuali ronde: «Non servono, puntiamo piuttosto sul controllo di vicinato, che stiamo già sperimentando. Un'attività corale che vede come perno i cittadini che forniscono indicazioni a supporto delle forze dell'ordine. Mi oppongo a qualunque tipo di visione che proponga l'uso della forza privata indiscriminata per risolvere questioni di ordine pubblico e sociale». Anche Luciano Nobili, deputato del Partito democratico, è intervenuto sulla questione: «Faccio mio l'appello della presidente del II Municipio Francesca Del Bello al prefetto e al questore di Roma: l'inaccettabile marcia di Forza Nuova non sia autorizzata. Va impedita ogni ulteriore tensione. A San Lorenzo c'è già abbastanza dolore e si sono visti già troppi sciacalli».