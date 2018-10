Forza Italia diventi quello che furono i popolari per l'Ulivo

​Un elettore rispetto al governo si orienta sempre: se gli garba, vota per un partito di governo; viceversa, sceglie l’opposizione. Se poi l’opposizione dice che in fondo mezzo governo non è male, e Salvini è addirittura uno di noi, allora non c’è da stupirsi se Matteo trionfa. Tuttavia non sono sicuro che Forza Italia sia al tramonto. Al piede del Cavaliere può capitare presto la palla del gol. Basta leggere ciò che scrive qui Peppino Caldarola, uno dei pochi uomini di sinistra consapevole che la sinistra non è in partita, e che i giallo-verdi possono essere battuti da un uomo (o donna) di centro.

SERVE UNA FIGURA IN GRADO DI PARLARE A DESTRA E SINISTRA

Caldarola auspica un nuovo Alcide De Gasperi, e forse esagera in ottimismo. Può bastare un nuovo Romano Prodi, inteso come personalità in grado di evocare una suggestione democristiana e saldarla con la storia della sinistra. Serve però un super Prodi, perché oggi l’avversario è ambidestro, è reazionario con Salvini e fintamente rivoluzionario con Di Maio. Serve dunque una figura in grado di parlare alla destra e alla sinistra, ai cattolici e ai liberali, agli imprenditori del Nord delusi dalla Lega e ai disoccupati del Sud imbrogliati col reddito di cittadinanza. Voi direte: e che ci azzecca Berlusconi? Ci azzecca eccome, perché la sua Forza Italia dimagrita può essere ciò che il Ppi fu per l’Ulivo. Forza Italia può essere il nerbo di un’alleanza vincente, può esprimere il premier o concorrere a individuare una personalità capace di unire una destra e una sinistra non populiste. Scritta qui, e così, la mia apparirà la provocazione di uno fuori dai giochi. Ma tutte le scelte vincenti di Berlusconi le ho indovinate sempre un attimo prima. Spero di non sbagliarmi anche stavolta, e lo spero francamente per il Paese.