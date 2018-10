La sinistra di Melenchon? Guarda a Di Maio e Salvini

L'ITALIA HA BISOGNO DI UN'ALLEANZA TRA SINISTRA E MODERATI

Che cosa si può dire a questo punto degli eventi? Si può dire che la sinistra ha bisogno di due cose: di un nuovo pensiero autonomo e che ha bisogno di capire che la democrazia si difende solo coalizzando i democratici, anche se moderati e persino un po’ di destra. La sinistra che sogna la caduta del governo giallo-verde per proporre un governo sinistra-grillini ci porterebbe alla cancellazione storica definitiva. La sinistra sovranista prende a pedate il Risorgimento, che era europeista, e dà fiato ai populisti meridionali che dicono che l’Unità d’Italia è stata un genocidio. Siamo di fronte a scelte immediate e di lungo periodo ineludibili. Credo che se la battaglia anticapitalistica viene fatta in nome dello scontro con l’Europa e in nome del sovranismo filo-russo, ci avviciniamo culturalmente non al socialismo ma alla cultura della Repubblica di Salò. Nella sua storia la sinistra si è divisa tante volte e in tanti tronconi molti dei quali poi dimenticati. Oggi si abbia l’accortezza di dividersi fra chi vuole mantenere un profilo vero di sinistra e chi, inseguendo i propri fantasmi e la moda, ci porta nel baratro. Un Paese come l’Italia ha bisogno di una sinistra e di una forza moderata alleate nel ripristinare la centralità europea, la riforma del capitalismo, il prevalere dei diritti umani e di convivenza. Gli altri vadano laggiù in fondo al deposito delle cose vecchie e scadute.