I mal di pancia nel M5s dopo il sì di Conte al gasdotto Tap

L'ACCUSA DI TRADIMENTO

Gli attivisti accusano di tradimento gli eletti pentastellati. I quali, dopo aver fatto della battaglia contro il gasdotto il tema "madre" delle rispettive campagne elettorali, ora avrebbero cambiato idea. Nel pomeriggio del 27 ottobre a Melendugno è prevista un'assemblea pubblica degli attivisti mentre domenica 28 ottobre, davanti alla Torre di San Foca, nel punto in cui approderà il terminale dell'infrastruttura, ci sarà una manifestazione di protesta.

GLI ATTIVISTI NON SI FIDANO E VOGLIONO VEDERE I DOCUMENTI

I No Tap hanno invitato a partecipare anche la ministra per il Sud, Barbara Lezzi, chiamata a portare la documentazione che attesta l'esistenza delle penali da pagare nel caso in cui il gasdotto venisse bloccato dal governo. Se davvero ci sono penali miliardarie che sono state firmate in passato senza passare per il parlamento, dicono gli attivisti, questi documenti ora devono essere resi pubblici. Gianluca Maggiore, leader dei No Tap, è già sul piede di guerra: «Chiederemo davanti a un luogo simbolo della nostra lotta le dimissioni di chi, davanti alla Torre di San Foca, ha speculato per un pugno di voti gridando falsità».

DI MAIO: «HO STUDIATO LE CARTE, LE PENALI CI SONO»

Sulla questione è intervenuto direttamente il leader del M5s Luigi Di Maio: «Da ministro dello Sviluppo economico ho studiato le carte del Tap per tre mesi. E sono voluto andare allo Sviluppo economico anche per questo. Vi posso assicurare che non è semplice dover dire che ci sono delle penali per quasi 20 miliardi di euro. Ma così è, altrimenti avremmo agito diversamente. Le carte un ministro le legge solo quando diventa ministro e a noi del M5s non hanno mai fatto leggere alcunché».

LA REGIONE PUGLIA IN CAMPO PER NEGOZIARE GLI INDENNIZZI

Intanto è scesa in campo anche la Regione Puglia. Il presidente della commissione Bilancio, Fabiano Amati, ha fatto sapere che ha chiesto l'audizione del consorzio Tap e dei sindaci dei Comuni interessati, per facilitare il dialogo sugli indennizzi: «Mi pare che su questo argomento la Regione possa svolgere un ruolo coerente con la sua funzione, aggiungendo un po' di forza negoziale alla posizione dei Comuni, oggettivamente indebolita dopo aver seguito per anni i profeti dell'impostura oggi seduti comodamente in parlamento. Come per Ilva, era chiarissimo che la storia sarebbe finita così. Il problema è che nonostante la chiarezza si è cincischiato per prendere in giro la gente, forse facendo perdere ai Comuni la forza negoziale necessaria per ottenere ristori o indennizzi. Mi pare quindi opportuno sondare le intenzioni della società Tap ed eventualmente schierare la Regione al fianco dei Comuni. Sarebbe davvero curioso se il territorio che paga l'impatto del gasdotto non dovesse essere partecipe di un ristoro equo e congruo».