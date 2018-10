Per Di Maio il decreto fiscale va cambiato di nuovo

Le manine non finiscono mai: il ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio torna all'attacco sul decreto fiscale sostenendo che il testo va cambiato una volta ancora perché contiene ancora lo scudo per i capitali esteri. A riprova riprende un lancio dell'agenzia di stampa Public Policy intitolato «Dl fisco, "errore" su scudo estero. Governo pensa a modifica» e commentando così: «E poi dicono che non mi devo incazzare! Leggete questo comunicato», per poi rassicurare «ovviamente lo cambieremo in parlamento».