Quanto è cresciuto il debito pubblico nei governi passati

Ma sul debito pubblico possiamo anche un po’ giocare, giusto per non abbatterci troppo. Il debito pubblico italiano ha raggiunto i 2.327 miliardi di euro. È una cifra monstre che però forse non impressiona abbastanza. Con l’euro tutto pare più semplice, e non ci rendiamo bene conto di cosa significhi; 2.327 miliardi di euro sono circa 4,5 milioni di miliardi di lire. Cifra che fa raggelare. È una somma che nessun umano riuscirebbe mai a contare in una intera vita. Servirebbe una intera scolaresca, che per tutta la vita lavorativa, senza mai ammalarsi, contasse banconote da 100 euro. Si stima, infatti, che una persona possa contare 200 biglietti da 100 al minuto pari a 12 mila all’ora e 96 mila in 8 ore. Per un anno di lavoro, stimato in 220 giorni annui, abbiamo 21,12 milioni di biglietti. In 40 anni di lavoro, si hanno 845 milioni di biglietti. Il debito pubblico è fatto da 23 miliardi di biglietti da 100. Servono quindi 28 persone che lavorino 40 anni, sempre. Se fossero un po’ più veloci, forse ne basterebbero anche solo 27. Non solo. Messi in fila, 2.327 miliardi di euro in biglietti da 100 euro fanno quasi nove volte l’equatore. Considerando che l'equatore misura km 40.075 e un biglietto da 100 euro ha una lunghezza di 14,75 cm, l'equatore è equivalente a 271,70 miliardi di biglietti da 100 euro. Per fare 2.327 miliardi di euro si percorre l’equatore quasi nove volte (8,56 per l’esattezza). Su una popolazione di circa 60 milioni di persone, sono circa 39 mila euro di debito a testa, neonati e vecchi compresi, italiani e stranieri. Se poi la popolazione calasse, come si prevede, il debito pro capite aumenterebbe ancor più.