L'attacco del M5s a Repubblica: «Chi la compra finanzia il Pd»

«Questa è la nuova foto di copertina dell'edizione romana della Repubblica», si legge sul Blog delle Stelle in un breve post a firma Movimento 5 Stelle con l'immagine della manifestazione di protesta in Campidoglio. «Hanno deciso di togliere qualsiasi dubbio sulla loro parzialità e sponsorizzare in maniera eclatante una manifestazione organizzata da un Pd nostalgico dei tempi di Mafia Capitale, Buzzi e Carminati», continua il post, «evidentemente anche la redazione di Repubblica lo è. Se facessero meno politica e più informazione magari venderebbero copie anziché continuare a perdere lettori ogni giorno. Comprare la Repubblica equivale a finanziare il Pd. Meglio darli in beneficenza».